توريد القمح 2023.. الصوامع تستقبل 1.5 مليون طن منذ بداية الحصاد

شهدت موسم توريد القمح 2023 اليوم الأحد، إقبال المزارعين على توريد المحصول من خلال اصطفاف آلاف السيارات المحملة بأجولة الذهب الأصفر بمحيط الصوامع منتظرين أدوارهم لتسليم المحصول إلى خزائن الشون والهناجر والصوامع التابعة لوزارة التموين، فيما يزداد إقبال المواطنين على التوريد اليوم تلو الآخر خصوصًا بعد زيادة حافز التوريد ليصل إلى نحو 1500 جنيه للأردب الواحد بدرجة نقاوة 23.5 قيراط.

وتستعرض «الوطن» آخر تطورات توريد القمح 2023 في جميع المحافظات، بعدما امتلأت الصوامع بقرابة مليون ونصف طن قمح.

توريد القمح 2023 الدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنّ الإقبال على توريد القمح لهذا العام كبير جد، فضلًا عن جودة الأقماح، مؤكدًا أنّ معدل التوريد أكثر بكثير عنه في نفس التوقيت من العام الماضي.

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن ما تم توريده من القمح خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بلغ 12 ألفًا و278 طنًا و574 كيلو، بينما بلغ إجمالي ما تم توريده من الأقماح منذ بداية موسم حصاد القمح حتى الآن 142 ألفًا و349 طنًا و969 كيلو.

وأشار إلى أنّ ما تم تسليمه من الذهب الأصفر خلال موسم توريد القمح 2023 جاء مقسمًا كالتالي:

البنك: 36972 طنا.

المطاحن: 54478 طنا.

الصوامع: 50899 طنا.

التوريد خارج المحافظة: 4608 أطنان.

إجمالي ما تم توريده من القمح

وفي بيان لوزارة التموين، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، استقبال الصوامع والشون والهناجر نحو مليون و200 ألف طن حتى صباح أمس السبت، فيما اقتربت كميات الأقماح الموردة خلال موسم توريد القمح 2023 منذ بدايته حتى الآن قرابة المليون ونصف طن أو يزيد عليها.

سعر توريد القمح 2023

وبلغ سعر توريد القمح 2023 في جميع المحافظات، 1500 جنيه لأدرب القمح بدرجة نقاء 23.5 قيراط، فيما سجل 1475 جنيهًا لأردب القمح بدرجة نقاء 23 قيراط، و1450 جنيهًا للقمح بدجة نقاء 22.5 قيراط.

ويتم حساب الذهب الأصفر خلال موسم التوريد بحسب وزن أردب القمح وهو ما يعادل 150 كيلوجراما من الأقماح.

سعر كيلو القمح اليوم

وسجل سعر كيلو القمح اليوم في مصر نحو 10 جنيهات لأعلى درجة نقاء، ونحو 9.83 جنيه للقمح متوسط النقاوة، و9.66 جنيه لكيلو القمح الأقل نقاءً.