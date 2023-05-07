13 مايو.. فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للمصريين الدراسين بالسودان

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه خلال الأيام المقبلة سيتمّ إتاحة رابط إلكتروني، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية التقديم إلكترونيًا على هذا الرابط، بدءًا من يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل.

الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلال اجتماعه اليوم، في جامعة مصر للمعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ إتاحة الرابط يبكون للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من حيث إنها سبق اعتماد شهاداتها من عدمه، وسوف يتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون 72 ساعة من تاريخ التقديم، من مقر المجلس الأعلى للجامعات بمقره بجامعة القاهرة.