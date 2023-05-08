مدحت العدل يكشف عن مسرحية استعراضية تجمعه بمنة شلبي

كشف الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عن تحضيره خلال الفترة المقبلة، لمسرحية استعراضية جديدة، ستجمعه بالفنانة منة شلبي، لتعود للوقوف مجددا من خلالها على خشبة المسرح.

وقال مدحت العدل فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه يواصل خلال هذه الفترة، العمل على كل تفاصيل العمل المسرحي الذي سيجمعه بالفنانة منة شلبي، قائلا: «هنقدم مسرحية مختلفة، وهتكون استعراضية».

مدحت العدل يتعاون مع منة شلبي في عمل مسرحي

كما كشف العدل، أن العمل المسرحي لم يتم تحديد تصويره بعد، لكنه سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ليصل من خلالها إلى كل الجمهور الذي يحب مشاهدة العمل.

يذكر أن مدحت العدل قدم في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل عملة نادرة، الذي قدمته الفنانة نيللي كريم، ومعها كوكبة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو رية ومحمد فهيم ومحمد لطفي وجومانا مراد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد جمال العدل.