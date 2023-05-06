تعريفة المواصلات بين القاهرة والأقاليم.. اعرف الأجرة

حددت محافظة القاهرة تعريفة المواصلات لخطوط الأقاليم بين القاهرة والمحافظات لمنع حدوث أي استغلال أو تلاعب من قبل بعض السائقين، وتم وضع ملصقات داخل المواقف والتأكيد على السائقين الالتزام بالأجرة المقررة فهي تراعي خط السير وهامش ربح للسائق دون الإضرار بالمواطنين.

وأكدت محافظة القاهرة، في تقرير لها، أنها اعتمدت تعريفة المواصلات لكل خطوط السير والمواقف الإقليمية والمحافظات وهي كالتالي..

تعريفة المواصلات داخل موقف السلام

- خط السلام بالقاهرة الزقازيق 20.50 جنيه

- خط السلام فاقوس 28.60 جنيه

- خط السلام الحسينية 30.80 جنيه

- خط السلام أبو كبير 25.30

- خط السلام كفر صقر 28.60 جنيه

- خط السلام أولاد صقر 34.10 جنيه

- خط السلام ديرب نجم 25.30 جنيه

-خط السلام الابراهيمية 25.30 جنيه

- خط السلام الشباب والعبور 4.40 جنيه

- خط السلام الشروق 7.70 جنيه

- خط السلام الاسكندرية 64.50 جنيه

- خط السلام بنى سويف 38.50 جنيه

- خط السلام الفيوم 31.50 جنيه

- خط السلام الهرم 8.80 جنيه

- خط السلام أكتوبر 14.30 جنيه

- خط السلام المؤسسة 4.40 جنيه

- خط السلام العاصمة الإدارية 25.30 جنيه

- خط السلام التجمع الخامس 8.80 جنيه

- خط السلام مدينتى 12.10 جنيه

- خط السلام الرحاب 8.80 جنيه

- خط السلام الحى العاشر 7.70 جنيه

- خط السلام كفر شكر 16.50 جنيه

موقف المنيب

- المنيب سوهاج 135.50 جنيه

-المنيب المنيا 93.50 جنيه

- المنيب ملوى 106 جنيهات

- المنيب أبو قرقاص 98 جنيها

- المنيب سمالوط 88 جنيها

- المنيب بنى مزار 77 جنيها

- المنيب مغاغة 73 جنيها

- المنيب دير مواس 106 جنيهات

- المنيب مطاى 81.50 جنيه

- المنيب أهناسيا 35.50 جنيه

- المنيب بنى سويف شرقى 35.50 جنيه

- المنيب بنى سويف غربى 35.50 جنيه

- المنيب ببا 37.50 جنيه

- المنيب الفشن 38.50 جنيه

- المنيب الوسطى 31 جنيه

- المنيب سمسطا 38.50 جنيه

- المنيب أسيوط 123.50 جنيه

- المنيب السويس 37.50 جنيه

- المنيب الفيوم 23.50 جنيه

- المنيب القوصية 112.50 جنيه

- المنيب ديروط 112.50 جنيه

موقف مشعل

- مشعل مطروح عادى 118 جنيها

- مشعل مطروح مكيف 132 جنيها

- مشعل اسكندرية عادى 65 جنيها

- مشعل اسكندرية مكيف 68.50 جنيه