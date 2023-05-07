تفاصيل الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا اليوم (صور وفيديو)

لا تزال أنظار العالم تتجه إلى الأحداث الجارية في المملكة المتحدة، خاصة كنيسة وستمنستر أبي التي استضافت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا أمس السبت، بينما تتواصل مراسم الاحتفالات بتتويجه في جميع أنحاء البلاد اليوم الأحد.

احتفالات في بريطانيا بتتويج الملك تشارلز الثالث

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، يحضر الملك تشارلز الثالث، اليوم الأحد، حفلا موسيقيا يضم مغنين مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي في قلعة وندسور عقب إقامة حفلات في الشوارع في أنحاء بريطانيا، في إطار الاحتفالات بمراسم تتويجه ملكا على بريطانيا التي تمت، أمس، في أكبر حدث احتفالي في البلاد منذ سبعة عقود، وذلك عقب ثمانية أشهر من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي.

ويظهر كبار الأعضاء في العائلة المالكة في الاحتفالات اليوم، حيث سيحضر الأمير إدوارد الأخ الأصغر للملك، وشقيقته الأميرة آن والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، ابنة شقيق تشارلز الآخر الأمير أندرو، أحداث «الغداء الكبير» للانضمام إلى ما يقدر بحوالي 50 ألف حفل من الحفلات التي ستقام في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

وفي إطار الاحتفالات أيضا، ينضم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي يستضيف مأدبة غداء مع ضيوف تشمل عائلات ومجموعات شبابية، وقال سوناك في بيان: «في كل الأحوال سيتجمع آلاف الأصدقاء والجيران، اليوم، لتزيين الشوارع بالأعلام الصغيرة، واحتساء الشاي والكعك في حفلات الشوارع، والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة».

«إنارة الأمة» أبرز فعاليات الحفل الموسيقي بلندن

وسينضم الملك تشارلز وزوجته كاميلا وكبار العائلة المالكة الآخرون في وقت لاحق، إضافة إلى 20 ألفا من الجمهور والضيوف المدعوين لحضور الحفل الموسيقي الذي سيقام في وندسور قصر الملك، غربي لندن.

ومن أبرز فعاليات الحفل ما أطلق عليه «إنارة الأمة»، حيث تنار المعالم والمناطق ذات الجمال الطبيعي في جميع أنحاء البلاد بتسليط الأضواء الكاشفة عليها أو استخدام الليزر.