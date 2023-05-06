لماذا يقام تتويج الملك تشارلز على نطاق أضيق من سابقيه؟

في بريطانيا لا صوت يعلو فوق صوت حفل تتويج الملك تشارلز وقرينته كاميلا، وتتجه أنظار العالم اليوم، لكنيسة وستمنستر في لندن، والتي ستشهد عرض مبهر وطقوس تاريخية تعود إلى نحو 1000 عاما، لكن يبدو أن هناك الامر سيتم على نطاق أضيق من التتويجات السابقة التي شهدتها بريطانيا في العصور السابقة.

حفل تتويج الملك تشارلز

يدرك الملك تشارلز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، والتي تؤثر في عدد كبير من المواطنين في جميع أرجاء المملكة المتحدة، لذا يريد أن يكون حفل تتويجه وقرينته، أقصر في الوقت وأصغر وأقل في التكلفة، عن التتويجات السابقة وآخرها والدته الملكة الراحلة إليزابيث الذي أقيم في عام 1953، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميرور».

ومن المتوقع أن يتم حفل تتويج الملك تشارلز وقرينته بحضور 2000 ضيف، الأمر الذي يعد انخفاض واضح حال مقارنته بالضيوف الحاضرين لحفل تتويج والدته الملكة إليزابيث قبل نحو 70 عاما.

رؤية الملك تشارلز لحفل التتويج

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن حفل تتويج الملك تشارلز سيستمر لنحو ساعتين، في اختلاف كبير عن حفل تتويج والدته الملكة إليزابيث، الذي استمر أكثر من 3 ساعات عام 1953.

ومن المقرر أن تتحقق رغبة «تشارلز» في إقامة حفل التتويج على نطاق أضيق، مع مراعاة قيامه بالشكل الصحيح والالتزام بتقاليد التتويج المتبعة منذ زمن بعيد، والتي يتم السير عليها والقيام بها في جميع حفلات تتويج الملوك والمتعارف عليها لدى الجميع.