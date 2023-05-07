إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس رحلات على طريق بلبيس - العاشر

أصيب 10 أشخاص نتيجة انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق بين مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، اليوم الأحد، وقع الحادث قبل كارتة بلبيس بنحو 5 كيلومترات، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 10 مصابين نتيجة انقلاب أتوبيس رحلات طريق العاشر من رمضان قبل كارتة بلبيس.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية إلى موقع الحادث لفحصها ومعاينتها والوقوف على أسبابه وتبين إصابة 10 أشخاص نتيجة انقلاب أتوبيس رحلات.

الدفع بـ4 سيارات إسعاف

تم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف إلى موقع إصابة 10 مصابين في حادث انقلاب اتوبيس رحلات بطريق بلبيس العاشر، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة واخطرت جهات التحقيقات.

رفع آثار الحادث

كان قد تم رفع آثار الحادث بعد نقل المصابين إلى المستشفى وتسيير حركة المرور أمام المارة.