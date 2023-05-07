إزالة 102 حالة تعدٍ على مساحة 35 فدانا و17 قيراطا و2257 مترا بكفر الشيخ

شهدت قرى مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، حيث تم إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة 102 حالة تعدٍ على مساحة 35 فدانا و17 قيراطا و2257 مترا

جاء ذلك بقيادة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وبحضور اللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، ورأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى، وعادل عطيان، مسئول الإزالات بالمركز والمدينة.

وذكر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن جملة ما تم إزالته 102 حالة تعدٍ، على مساحة 35 فدان و17 قيراط و12 سهم و2257 متر.

«نور الدين»: تنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كل أشكال التعديات

وأكد «نور الدين»، أنه شدّد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كل أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصةً في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ21 من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.