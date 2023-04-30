تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات بحي الجناين في السويس

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، أنه تم تنفيذ 38 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة، بنطاق الحي، بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن السويس، وبمشاركة مختلف الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجميع الحالات.

الحالات التي صدر لها قرار إزالة

وأوضح حي الجناين خلال البيان، أن الحالات التي جرى إزالتها، اليوم، في إطار تنفيذ الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمباني المخالفة، هي الحالات التي صدر لها قرارات إزالة.

وتابع البيان أن هذه الحالات التي تم تنفيذها عددها 38 قرارا لإزالة التعديات على أراضي أملاك دولة بمساحة تقدر بـ 2705 مترا مربعاً وذلك بمنطقة أبو سيال بالقطاع الريفي بحي الجناين بمحافظة السويس في اليوم الأول للحملة.

الإزالات تم تنفيذها بمتابعة ميدانية لمدير الأمن والسكرتير العام

وأضاف البيان أن حملة تنفيذ قرارات الإزالة، تحت إشراف اللواء أحمد محمد شاكر والجهاز المعاون، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بشأن تنفيذ القانون لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك مخالفات البناء الصادر لها قرارات إزالة، وبمتابعة ميدانية من مدير أمن السويس، وبحضور خالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة وعالية فريد مستشار السيد المحافظ لشؤون الأحياء، وجهاز حماية أملاك الدولة.

تأمين تنفيذ الإزالات

ولفت الحي في بيانه، إلى أن حملة الإزالات تمت بقيادة مساعد مدير أمن السويس للأمن العام، ورئيس مباحث مديرية الأمن، ونائب مأمور قسم الجناين ورئيس مباحث قسم الجناين وقوات الأمن.