تنفيذ 40 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالسويس

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس تنفيذ 40 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع الحالات، وذلك في إطار تنفيذ الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد بيان صادر عن حي الجناين، أنه تم تنفيذ 40 قرار إزالة تعديات على الأراضي أملاك الدولة بمساحة 3494 مترا، وذلك بمنطقة اللاجون بنطاق حي الجناين بمحافظة السويس، خلال اليوم الثاني للحملة، والتي شملت إزالة أسوار بالطوب الدبش.

وذكر بيان حي الجناين أن الحملة أشرف عليها اللواء أحمد محمد شاكر، والجهاز المعاون، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بشأن تنفيذ القانون لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك مخالفات البناء الصادر لها قرارات إزالة.

وأوضح أن حملة الإزالات تمت بقيادة مساعد مدير أمن السويس للأمن العام، ورئيس مباحث مديرية الأمن، ونائب مأمور قسم الجناين، ورئيس مباحث قسم الجناين، وقوات الأمن، وبمشاركة جهاز حماية أملاك الدولة.