موعد تحسن الطقس.. وارتفاع درجات الحرارة في المحافظات لتصل إلى 38 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة بعد موجة التقلبات الجوية التي شاهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، إذ تعرضت محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع طقس غائم جزئيا.

موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة في المحافظات

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن موعد تحسن الطقس في المحافظات وارتفاع درجات الحرارة يبدأ من يوم الأربعاء 10 مايو، وتصل ذروتها الخميس إذ تسجل العظمى في جنوب الصعيد 38 درجة والصغرى 23 درجة، على أن تزيد درجة الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية على جميع المحافظات.

درجات الحرارة في المحافظات الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة في المحافظات جاءت كالآتي:-

الإثنين 8 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة

وجاءت درجات الحرارة يوم الثلاثاء 9 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 18درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 10 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 18درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة يوم الخميس 11 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 21درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة