إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية شوجر دادي

كشفت لفيلم الكوميديا العائلية «شوجر دادي»، المقرر طرحه في الصيف يوم 24 مايو بدور العرض المصرية، فيما ينطلق في باقي الدول العربية 25 مايو.

ويبدأ الإعلان الرسمي بداية رومانسية تُظهر حالة الحب بين شخصيتي ليلي علوي وبيومي فؤاد الزوجين السعيدين، قبل أن يتهما حمدي الميرغني ومصطفى غريب والدهما بأنه مريض، تتسارع الأحداث مع ظهور الراقصة جوهرة، ومحاولة الأبناء إنقاذ أسرتهم من الفضيحة، نتيجة علاقة والدهم براقصة ورغبته في الزواج منها، وشهد الإعلان ظهور المطرب هشام عباس كضيف شرف في الفيلم الذي يغني فيه أغنية بعنوان «شوجر دادي».

تعاون ليلى علوي وبيومي فؤاد

شوجر دادي يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة، وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية، وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

أحداث فيلم شوجر دادي

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.