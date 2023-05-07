فنانون يهنئون لـ أمير شاهين بعد مولودته الأولى

حرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة الفنان أمير شاهين، بعدما رُزق بمولودته الأولى «مريم» اليوم الأحد، بالتزامن مع إعلانه الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى.

وتُعد الفنانة كندة علوش، من أبرز الفنانين الذين هنأوا أمير شاهين، قائلة: «ألف مبروك ربنا يحفظها ويخليها»، فيما قالت ريم البارودي، «مبروك تتربي في عزك هي وأخوها وتشوفهم أحسن الخلق ربنا يفرح قلبك ويسعدك بيهم ربنا يحميهم ويحفظهم».

كما هنأت سوسن بدر، الفنان أمير شاهين، قائلة: «اللهم بارك يا حبيبي ربنا يحفظها وتتربى في حضنك»، وكذلك هبة مجدي، التي كتبت: «ما شاء الله مبروك وتتربي في عزكم وربنا يحفظها»، وكذلك ميرنا نور الدين، وزينة، ومنذر رياحنة، وجومانا مراد، وأسما شريف منير، ودينا، ومحمد محمود عبد العزيز وآخرين.

وكان أمير شاهين، قد نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام، من أمام غرفة المولودة داخل المستشفى، مُعلقًا عليها بقوله: «ما شاء الله.. الله أكبر.. أهلًا بيكي في عالمي يا مريم».