أمير شاهين يستقبل مولودته الأولى: «مرحبا بمريم الصغيرة في عالمي»

احتفل الفنان أمير شاهين بمولودته الأولى التي اختار لها اسم «مريم»، وذلك عبر تدوينة على حسابه بـ «إنستجرام»، إذ نشر صورة له من المستشفى التي تتواجد فيها زوجته، بجانب مجموعة من البلونات التي كتب عليها اسم مولودته، معلقًا: «مرحبا بمريم الصغيرة في عالمي».

وحرصت إلهام شاهين على التواجد برفقة شقيقها ومشاركته فرحته، كما تواجد جميع أفراد العائلة في المستشفى وكان من بينهم الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، وفقًا للصور التي شاركها عبر خاصية «ستوري» عبر حسابه بـ«إنستجرام».

نجوم الفن يهنئون أمير شاهين بقدوم مولودته

وتلقى أمير شاهين التهاني من قبل جمهوره وأصدقاءه عبر حسابه، من بينهم سوسن بدر قائلة: «اللهم بارك يا حبيبي.. ربنا يحفظها وتتربى في حضنك وعزك»، كندة علوش التي علقت: «ألف مبروك ربنا يحفظها ويخليها»، أما الفنانة هبة مجدي، قالت: «ما شاء الله.. مبروك تتربى في عزكم وربنا يحفظها»، واتسعت قائمة المهنئين لتشمل: زينة، وراندا البحيري، وشادي خفاجة، وآيات أباظة، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، ومنذر رياحنة، وأحمد رزق، ورشا مهدي، ودينا، والإعلامية دعاء فاروق، إضافة إلى أسما شريف منير.