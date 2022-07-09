أمير شاهين يرد على الانتقادات: «شقيقتي إلهام مصدر فخر لكل مصري»

علق الفنان أمير شاهين على الانتقادات التي تعرض لها، خلال اليومين الماضيين، بسبب تصريحاته عن شقيقته إلهام شاهين والتي قال فيها «رافعة رأسي ورأس المصريين».

أمير شاهين يرد على الانتقادات

وقال شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن إلهام شاهين هي مصدر فخر لكل مصري، وليس له فقط، وأنه لا يرى سببًا للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي موضحًا: «هفضل أدافع عنها، هي أختي لو مدافعتش عنها هدافع عنكم أنتو ليه؟ وهي مصدر فخر لكل مصري».

تصريحات أمير شاهين المثيرة للجدل

وأثار أمير شاهين الجدل، بسبب تصريحاته بعد تكريم إلهام شاهين من جمعية النقاد، والتي قال فيها: «فخور دايمًا بيها ورافعة رأسي ورأس المصريين، وأنا سعيد بتكريمها جدًا، لأنها تستحق كل التكريم لمواقفها وتاريخها الطويل، وهي قدمت حاجات كتير جدًا».

أمير شاهين يواصل تصوير فيلم «مستر أكس»

في سياق منفصل، يواصل أمير شاهين تصوير فيلم «مستر أكس»، المقرر طرحه خلال موسم نصف العام، بطولة الفنان احمد فهمي، ومحمد أوس أوس، الفيلم قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوى وإخراج أحمد رشيد ويشارك في بطولته أوس أوس.

نجاح أميرشاهين في دراما رمضان المنقضي

وعُرض لأمير شاهين خلال موسم رمضان المنقضي، مسلسل «ملف سري»، الذي كانت تدور أحداثه حول عندما يوكل إلى القاضي يحيى عز الدين مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

وشارك في بطولة مسلسل «ملف سري» هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبد العزيز، صبا الرافعي، كارولين عزمي