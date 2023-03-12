فودة يوافق على إنشاء مسرح مكشوف وسينما في راس سدر

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرارا اليوم الأحد بالموافقة علي إنشاء مسرح مكشوف وسينما بمدينة رأس سدر، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه سيجرى افتتاح المسرح المكشوف بطور سيناء، الفترة المقبلة، بحضور وزيرة الثقافة.

جاء ذلك خلال افتتاح بيت ثقافة رأس سدر بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات، هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

عروض فنية

بدأت الاحتفالية بعروض فنية قدمها اطفال بيت ثقافة رأس سدر، بحضور عدد من أهالي المدينة، وشدد المحافظ في كلمته علي ضرورة توعية النشأ بالمشروعات القومية التي جرى تنفيذها على أرض مصر.

وأكد أن هناك أيادٍ مغرضة تريد أن تقلل من حجم الانجازات التي حدثت في جنوب سيناء الفترة الماضية، ولا بد أن يعرف الجميع مقدار المشروعات التي جرت في مصر، مشيراً إلى أنه أطلق مسابقة للمشروعات القومية بين طلاب التربية والتعليم على مستوى إدارات المحافظة.

إعلان النتيجة

وأشار اللواء خالد فودة إلى أنّه سيتم إعلان نتيجة مسابقة المشروعات القومية 15 مارس المقبل، وقيمة الجوائز 10 آلاف جنيه للإدارة التعليمية الفائزة بالمركز الأول، و5000 جنيه للمدرسة صاحبة المركز الأول.