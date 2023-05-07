انخفاض جديد في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد غدا الاثنين

انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا الاثنين، على جميع أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، نظرا لاستمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، بين حفيفة ومتوسطة على السواحل الشرقية للبلاد وشمال الوجه البحري، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح

وأضافت هيئة الأرصاد، في تقرير لها، أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر لمدة 48 ساعة مقبلة، في حين بدءا يوم الأربعاء المقبل، ستعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بقيم تتراوح بين 3-4 درجات، حيث تبدأ البلاد في التأثر بكتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية، تعمل على الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وهذا يأتي في إطار عدم استقرار الأحوال الجوية، بسبب التغيرات المناخية المرتبطة بفصل الربيع.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدا الأثنين على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 27 - 15.

- العاصمة الإدارية 27 - 17.

- أكتوبر 27 - 16.

- بنها 27 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 26 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 26 - 16.

- الزقازيق 27 - 17.

- شبين الكوم 27 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 22 - 17.

- الإسماعيلية 28 - 18.

- السويس 27 - 17.

- العريش 21 - 16.

- رفح 22 - 16.

- رأس سدر29 - 18.

- نخل 27 - 13.

- كاترين 23 - 18.

- الطور 30 - 18.

- طابا 28 - 22.

- شرم الشيخ 30 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 27 - 18.

- رأس غارب 30 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 29 - 22.

- مرسى علم 30 - 21.

- شلاتين 31 - 20.

- حلايب 28- 20.

- أبو رماد 28 - 20.

- رأس حدربة 28 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 28 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 29 - 17.

- سوهاج 30 - 18.

- قنا 32 - 19.

- الأقصر 32 - 19.

- أسوان 33 - 20.

- الوادي الجديد 31- 21.

- أبوسمبل 32- 21.