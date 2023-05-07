«مدبولي»: مصر مستعدة لتوفير كل الدعم الفني والمؤسسي للدول الإفريقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية الدولية التي يمر بها العالم، تقوض من جهود التنمية في القارة الأفريقية؛ الأمر الذي يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027، أنه يتطلب أيضا بذل الجهد من شركاء التنمية في حل أزمة الديون المتراكمة بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتابع: «تأمل مصر أن ترى تطورا ملحوظا في الدور التنموي الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي على المستوى الإقليمي، ونتطلع لمشاركة خبراتنا التنموية وتجاربنا الرائدة لدعم جهود البنك وشركاء القارة للتنمية في الأفريقية».

وواصل: «وبما يتسق ذلك مع استراتيجيات التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية، ونحن على ثقة بأن مصر قادرة على أن تصبح مركزا لهذا التوسع وتطوير برامج التكامل الإقليمي من خلال تعزيز الاستثمار في جميع أنحاء القارة، ويعود ذلك لجهود العديد من المجالات المشتركة المهمة لتعزيز التعاون الإقليمي بها مثل المنصة الوطنية لمحور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة نوفي لدعم مشروعات العمل المناخي والتنمية الزراعية والصناعية ومكافحة التصحر وتعزيز التجارة الإقليمية ومحاربة شبكات الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر».

توفير كل الدعم الفني والمؤسسي للدول الأفريقية

واستكمل: «بناء على ذلك تعلن مصر استعدادها التام لتوفير كل الدعم الفني والمؤسسي للدول الأفريقية في إطار تعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، لاستفادة تلك الدول من إمكانات البنك والميزة النسبية لكل المؤسسات التابعة له».