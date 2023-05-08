أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات.. كم سعر البيضاء؟

تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات، استقرارا، بسبب التوازن بين العرض والطلب خلال هذه الفترة، بحسب بيانات بورصة الدواجن، وفقا لتصريحات أحمد شاكر عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، متوقعا التراجع نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف، وجاءت سعر الفراخ البيضاء اليوم بين 63 و64 جنيها في أرض المزرعة.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم، سعر الفراخ الساسو تتراوح بين 76 و78 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وعن أسعار الدواجن البيضاء اليوم، تتراوح بين 63 و64 جنيهًا، تصل إلى المستهلك تقريبا بـ73 جنيهًا حسب المنطقة، وفقا لعضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار مشتقات الدواجن

وتتراوح أسعار الفراخ البانية بين 155 و170 جنيهًا، وكيلو الشيش طاووق بين 160 جنيهًا و180 جنيهًا، بحسب شاكر.

أسعار البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض اليوم الاثنين 8-5-2023، بالنسبة للبيض الأبيض في أرض المزرعة بين 89 و89.75 جنيه، والبيض الأحمر بين 94 و95 جنيهًا، والبيض البلدي بيم 84 و85 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.