أسعار الدواجن الیوم السبت 6-5-2023 في الأسواق.. الكيلو يتراجع 3 جنيهات

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن اسعار الدواجن الیوم السبت 6-5-2023 في الأسواق والمحال انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض الطلب على الشراء بعد شهر رمضان في ظل توافر الدواجن.

أسعار الدواجن البیضاء

وأوضح رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أن حجم المعروض من الدواجن البيضاء بالأسواق جيد، كما أن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بنحو 3 جنيهات للكيلو، حيث تراجع السعر من 68 جنيها لسجل اليوم 65 جنيها من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 72 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي

وأضاف «السيد»، أن أسعار الدواجن البلدي انخفضت هي الأخرى بنحو 23 جنيها للكيلو، حيث تراجع السعر من 105 جنيهات ليسجل سعر الكيلو اليوم 82 جنيها، بسبب انخفاض الطلب بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تتأثر الأسعار بالعرض والطلب.

وأشار إلى أن هناك طلبا كبيرا على شراء الكتاكيت، حيث عاد صغار المربين وأصحاب المزارع إلى تربية الدواجن بشكل كبير، مما أدى لارتفاع الطلب، وبلغ سعر الكتكوت 12 جنيها.

دورة إنتاج الدواجن تستغرق 32 إلى 35 يوما

وأشار رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إلى أن دورة الدواجن تستغرق ما بين 32 إلى 35 يوما في الغالب، بينما يقوم البعض بتمديد فترة الدورة لتصل إلى 40 يوما، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.