أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-5-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-5-2023 في الأسواق والمحلات استقرارا ملحوظا في السوق المحلي منذ عدة أيام، بسبب التوازن القائم حاليا بين العرض والطلب، وقد تختلف الأسعار وفق كل منطقة، حسب ما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح السيد أنّ أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-5-2023 في الأسواق تتراوح بين 66 حتى 69 جنيها بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة، وتصل للمستهلك بين 74 و75 جنيها.

سعر الدجاج البلدي

وتابع رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، أنّ كيلو الدجاج البلدي سجل داخل المزرعة 99 جنيها والتنفيذ الفعلي 107 جنيهات فيما يبلغ سعر الفراخ الساسو في المزرعة 75 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما تسجل فراخ الأمهات 56 جنيها أرض مزرعة وتباع للمستهلك بسعر 63 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأضاف سامح السيد أنّ كيلو البانيه يتراوح اليوم بين 140 حتى 150 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الشيش طاووق بين 160 حتى 180 جنيها، كما يتراوح كيلو الأوراك بين 76 و83 جنيها.