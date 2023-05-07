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أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-5-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

كتب:

مريم حنفي
12:12 م | الأحد 07 مايو 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-5-2023 في الأسواق والمحلات في ظل حالة من التوازن الموجودة حاليا بين العرض والطلب، كما تراجعت أسعار الدواجن أمس في السوق المحلية، ويرجع سبب ذلك إلى هبوط أسعار الأعلاف الفترة الحالية بحسب ما قالة عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن». 

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح  السيد أن أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-5-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 63 و 66 جنيها بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة كما يتراوح التنفيذ الفعلي ما بين 70 و73 جنيهًا فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي داخل المزرعة 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات. 

أسعار مشتقات الدواجن 

وتابع أنَّ كيلو الدواجن الساسو داخل المزرعة يسجل 78 جنيهًا وتباع للمستهلك بـ87 جنيهًا كما يبلغ سعر الفراخ الأمهات أرض مزرعة 56 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 65 جنيهًا فيما يتراوح كيلو البانية اليوم ما بين 155 و170 جنيهًا وكيلو الشيش طاووق ما بين 160 و180 جنيهًا.  

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