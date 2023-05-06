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شعبة الدواجن: تراجع أسعار الكتاكيت اليوم والأبيض بـ6 جنيهات

أسعار الكتاكيت اليوم

كتب:

مريم حنفي
04:39 م | السبت 06 مايو 2023
أسعار الكتاكيت تسجل تراجعات محدودة

أسعار الكتاكيت تسجل تراجعات محدودة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الكتاكيت انخفضت اليوم السبت في الأسواق المصرية، متوقعاً حدوث تراجع جديد في الأسعار، سواء للكتاكيت أو البيض أو الدواجن، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 إلى 6.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

وأضاف السيد أن الكتكوت البلدي يتراوح سعره اليوم ما بين 4 إلى 5 جنيهات، والساسو ما بين 7 و8 جنيهات، والساسو بيور ما بين 8 و9 جنيهات، فيما يتراوح كتكوت هجين ما بين 6.25 إلى 7.25 جنيه، وكتكوت جيل ثاني ما بين 7 إلى 7.5 جنيهات. 

أسعار أنواع الكتاكيت 

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن سعر كتكوت روزي بيور يتراوح بين 6 إلى 6.5 جنيهات، كما يبلغ سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 11.25 جنيه، وداخل شركة الوطنية 15.5 جنيهات، وشركة العناني 17 جنيهاً، فيما سجل داخل شركة الحمد 12 جنيهاً.

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بقلم مريم حنفي