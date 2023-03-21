محمود محيي الدين يفوز بجائزة الشخصية العربية الأكثر إلهاما في قيادة المؤسسات الدولية

نظمت مجموعة استثمارات الإماراتية، حفلها السنوي السادس هذا العام، تحت شعار «قادة المستقبل.. قامات وكيانات»، برعاية الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، لتكريم رواد المال والاقتصاد في الوطن العربي، وشهد الحفل تكريم 5 من رجال الأعمال المصريين في مجالاتهم المختلفة، من بين 45 شخصية عربية تم تكريمها هذا العام.

ومنحت مجلة استثمارات، جائزة للدكتور المصري محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، باعتباره الشخصية العربية الإكثر إلهاما في قيادة المؤسسات الدولية للعام 2022، واستلم عنه الجائزة، المستشار أشرف حمدي، الوزير المفوض التجاري بسفارة مصر في الإمارات.

وتقديرا لتاريخ من الإنجاز لأكبر شركات المقاولات والعقار المصرية، حصد الدكتور رجل الأعمال المصري الدكتور داكر عبد اللاه، جائزة الشخصية الأكثر تأُثيرا في قطاع المقاولات في الوطن العربي وشمال أفريقيا للعام 2022.

وحصد رجل الأعمال المصري وائل زين الدين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، جائزة أفضل قادة الأعمال في قطاع التطوير والاستثمار العقاري بالوطن العربي وشمال أفريقيا للعام 2022، كما حصد رجل الأعمال المصري محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، جائزة أفضل قادة الأعمال في قطاع البناء والتشييد بالوطن العربي وشمال أفريقيا للعام 2022، وتقديرا لدوره وتاريخه المهني الكبير حصل الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي،على جائزة فارس الكلمة في الإعلام العربي للعام 2022.

وأُقيم حفل التكريم للفائزين في مدينة دبي، ضمن نهج متجدد يساهم في تعزيز مسيرة الإعلام الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وضمن منهجية استثمارات الإماراتية السنوية في التكريم والاحتفاء بأفضل قادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء تكريم رجال الأعمال المصريين، ضمن أفضل الشخصيات الأكثر تأثيرا في مجالاتهم في مصر والوطن العربي وشمال أفريقيا، تاركين بصمة يحتذى بها وليكونوا نموذجا يشار إليه بالعمل والإصرار على تحدي الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم والتي شكلت بالنسبة لهم تحديا من نوعٍ خاص دفعهم لتجاوز العقبات والصعاب.