مستشار رئيسة وزراء ألبرتا الكندية: شرفت بلدي مصر.. وهناقش قضايا المرأة

أكدت الدكتورة داليا الشافعي مستار رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية بعد تعيينها في منصب رفيع بالمجلس الاستشاري في كندا، أنها تحافظ على هويتها وتعمل على أنها مصرية مقيمة في الخارج، إذ تحافظ على حجابها وتحرص على تطبيق القيم والأخلاق المصرية.

وأضاف «الشافعي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «تحقيق الفخر للبلد والأهل وأمي وأبي شيء رائع ونعمة كبيرة من عند ربنا، وهو ما نحن مطالبون به، إذ يجب أن نشرف مصر في أي مكان في العالم، سافرت كندا منذ 18 سنة».

وتابعت أنها نشأت في أسرة تحب الأعمال الإنسانية والخيرية والاندماج مع المجتمع المصري والعربي والعالمي بشكل شمولي، كما أن المدرسة التي كانت تتعلم فيها كانت تنتهج نفس الثقافة: «في المدرسة كنت متفوقة، وكنت موجودة في الإذاعة المدرسية منذ الصف الخامس الابتدائي حتى الثانوية العامة، وهو ما أصقل اللغة والحوار والفصاحة لديها، بالإضافة إلى عدد كبير من المهارات».

عيُنت في منصبها لمدة 3 سنوات

وأوضحت أنها جرى تعيينها في منصبها لمدة 3 سنوات قابلة للزيادة لـ7 سنوات، لتكون مستشارة لرئيس وزراء مقاطعة ألبرتا، إذ تعمل على قضايا المرأة والطفل والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة والصحة والصحية النفسية والتعليم والهجرة وغيرها.