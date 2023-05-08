العثور على رضيعة ملقاة على طريق القاهرة- الفيوم

في منطقة صحراوية خالية من الناس سوى مستقلي السيارات المسرعة على الطريق، تعالت صرخات رضيعة مجهولة الهوية، في العقد الأول من العمر، تبكي خوفًا وجوعًا على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ولا أحد يعرف من تركها ولا لماذا تركها في الخلاء بهذه القسوة، حتى انتبه أحد المارة لصرخاتها.

وتوقف أحد المارة والتقط الرضيعة سريعًا واحتضنها محاولًا تهدئتها وطمأنتها، قبل أنّ يقدم لها الطعام والشراب، ثم يسلمها إلى الشرطة.

بلاغ بالعثور على رضيعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ من شخص، بالعثور على رضيعة في العقد الأول من العمر، ملقاة على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة المركز.

تسليم الرضيعة للمركز

وتبينّ أنّه عثر عليها على طريق القاهرة/ الفيوم قبل مطلع الطريق الإقليمي بنحو 3 كيلومترات، وأنّ الطفلة تقترب من نهاية العام الأول من عمرها، وترتدي ملابس حمراء اللون.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بإيداع الرضيعة في دار عائشة حسانين لرعاية الأيتام بمدينة الفيوم، لحين العثور على أسرتها.

تفريغ الكاميرات لكشف الواقعة

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة طامية من جهودهم، ويجري تفريغ الكاميرات المنتشرة على الطريق لمعرفة هوية تارك الرضيعة في الصحراء، وتحديد هويته ومعرفة أسباب تخلصه منها، كما جرى نشر صورتها وأوصافها أملًا في العثور على أسرتها.