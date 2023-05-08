إصابة مزارع بطلق ناري على يد جاره في مشاجرة بسوهاج

تلقى مستشفى دار السلام المركزي، بلاغًا يفيد بوصول «عبد الوهاب ع ا»، البالغ من العمر 62 عامًا، مزارع يقيم في دائرة المركز، مصابًا برش خرطوش في القدم اليمنى، وجرى تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، يفيد بوجود مشاجرة وإصابة شخص.

إطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته

واتٌهم «عبده م ح ا»، البالغ من العمر 45 عامًا، مزارع يقيم في نفس الناحية، بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، صوب «عبد الوهاب ع ا»؛ ما تسبب في إصابته المشار إليها، بسبب خلاف على حد فاصل في أرض زراعية.

جرى ضبط المتهم «عبده م ح ا» والسلاح المستخدم، فرد خرطوش محلي الصنع، بإرشاده، وبعد مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.