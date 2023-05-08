كثافات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة والطرق الواصلة بينهما، حالة من التكدس المروري، وسط استنفار أمني من رجال الإدارة العامة للمرور للتسهيل على قائدي المركبات حركتهم.

كثافات مرورية في القاهرة

وتشهد الشوارع والميادين بمحافظة القاهرة حالة من الكثافات المرورية، بداية من كوبري أكتوبر، وكوبري الجامعة، والطريق الدائري، ومحور كورنيش النيل، ومحور الأوتوستراد، وطريق الحرية.

وزادت الكثافات على محور صفط اللبن المتجه إلى منطقة الجيزة ومحاور الأوتوستراد، ونفق الأزهر والعروبة ومنطقة صلاح سالم، كما تشهد الطرق الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، ازدحاما مروريا، خاصة في كوبري الجلاء، شارع فيصل الهرم، وصولا إلى محطة البحوث، شارع البحر الأعظم، و15 مايو.

انتشار رجال المرور

ويتواجد رجال الإدارة العامة للمرور بكثافة بكل الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة للتيسير على المواطنين حركتهم.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وأتاحت وزارة الداخلية من خلال موقعها الرسمي الاستعلام عن المخالفات المرورية، عن طريق الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط، وبعد تقوم في الشريط العلوي بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وفي الخطوة التالية اضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

وفى الخطوة التالية، يجرى إدخال عدد من البيانات من بينها «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.