التصريح بدفن عامل غرق في ترعة بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة، في مركز أخميم شرق بمحافظة سوهاج، بدفن عامل لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة «عرب مهدي» بناحية دائرة المركز، وتمكنت عناصر وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

غرق شخص بترعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق شخص في ترعة بدائرة مركز أخميم.

وعقب وصول عناصر وحدة الإنقاذ النهري، تم انتشال الجثة، وتحديد هوية المتوفى، وهو «مصطفى ا ع ع»، 14 عامًا، عامل، ويقيم في نفس الناحية.

وأفاد والده «السيد ع ع م»، 50 عامًا، أن ابنه غرق أثناء الاستحمام بالترعة، ولعدم إجادته السباحة لم يتمكن من إنقاذ نفسه.

توقيع الكشف الطبي

وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو «إسفكسيا الغرق»، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.