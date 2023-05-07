انتشال جثة شاب من ترعة الخياري في المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب من داخل ترعة قرية الخياري بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، وتم إيداعها بالمشرحة لحين معرفة ظروف وملابسات الحادث.

انتشال جثة شاب من الترعة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شخص من داخل ترعة قرية الخياري التابعة للوحدة المحلية لبني موسى في غرب مركز أبوقرقاص.

التحفظ على الجثة داخل المستشفي

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة «مصطفى.ص» 22 عاما، مقيم بقرية الخياري، بمعرفة الإنقاذ النهري وتم إيداعها بمشرحة مستشفي أبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجائي بالتحري حول أسباب غرق الشاب في الترعة.

وفي وقت سابق، تمكن الأهالي من انتشال جثة الطفلة «رنا.م» 5 سنوات، مقيمة في مركز ملوي، من المجري المائي لنهر النيل، ظهر الأربعاء الماضي، وأفادت التحريات الأولية أن جثة الطفلة تم انتشالها من نهر النيل أمام قرية قلندول، بمعرفة الإنقاذ النهري، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة.