إيرادات الأفلام المصرية تسجل تراجعًا بعد انتهاء موسم عيد الفطر

سجّلت إيرادات الأفلام المصرية تراجعا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، حيث حققت إجمالي إيرادات عن أمس، الأحد، 931 ألف جنيه، وهو ما يعتبر تراجعا عن الإيرادات التي حققتها السبت الماضي، وبلغت مليون و84 ألف جنيه، بينما بلغت إيرادات الجمعة مليون و675 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتضم قائمة إيرادات الأفلام المصرية 7 أفلام بدأ عرضها خلال موسم عيد الفطر، حيث تصدر قائمة الإيرادات خلال أيام العيد فيلم «هارلي» للفنان محمد رمضان وإخراج محمد سامي، وبعد ذلك تراجع الفيلم إلى المركز الثاني أمام فيلم الرعب «يوم 13»، تأليف وإخراج وائل عبد الله، وبطولة أحمد داود، الذي يحتفظ حاليا بصدارة الإيرادات.

محمد رمضان يتراجع إلى المركز الثاني.. وشيكو إلى الرابع بعد انتهاء موسم العيد

ولا يُعد فيلم «هارلي» هو العمل الوحيد الذي شهد تراجعا للإيرادات بعد انتهاء العيد، حيث تراجع فيلم «ابن الحاج أحمد»، وهو البطولة المنفردة الأولى لـ«شيكو»، في السينما، إلى المركز الرابع، ليحل محله فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع، بينما لم تتغير مراكز أفلام «رمسيس باريس»، و«مغامرات كوكو»، و«ساعة إجابة» منذ طرحها، لتظل في الترتيب الخامس والسادس والسابع على التوالي.