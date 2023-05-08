تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتمّ تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 608 شاحنات و70 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 327 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف و500 طن بضائع، 281 شاحنة و18 سيارة.

تداول 2100 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، كما تمّ تداول 2100 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وأيلة بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «سفر/ وصول» للسفن الثلاث وهي بريدج، آيلة وسينا.

مغادرة السفينة SEA WAVE1 إلى جدة

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1 فارغة متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1880 راكبًا بموانيها.