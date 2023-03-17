إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

إغلاق ميناء نويبع بسبب شدة الرياح

وأوضح بيان الهيئة أنه تم إغلاق ميناء نويبع بسبب شدة الرياح التي تتراوح ما بين 20-25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة

ومن جانبه، أصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.