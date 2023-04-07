خطة وزارة النقل لتقليل استخدام السيارات الخاصة في العاصمة.. «فيديو»

أعدت وزارة النقل، خطة طموحة لتقيل استخدام السيارات الخاصة، والاتجاه إلى وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة الذي لا ينتج عنه أي تأثيرات مضرة بالإنسان، وذلك في إطار توجه الدولة حالياً للتحول للأخضر، وعملت الوزارة على تحقيق هذه الخطة بالتنسيق مع كافة القطاعات المسئولة.

وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، بدأت الوزارة تحقيق هذه الخطة من خلال توفير شبكة لمترو الأنفاق تغطي مختلف أنحاء القاهرة، بداية من الخط الأول ثم الخط الثاني ثم الخط الأخضر الثالث، ثم الخط الرابع الجاري تنفيذه بقية مراحله.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف

لم تقتصر الخطة فقط على شبكة مترو الأنفاق، بل اشتملت أيضاً على وسائل نقل جماعية أخرى مختلفة متطورة، وهي مشروع القطار الكهربائي الخفيف «LRT» المعروف باسم قطار العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبدأ من محطة عدلي منصور وحتى محطة الفنون والثقافة.

محطة عدلي منصور هي محطة مركزية تبادلية عملاقة الحاصلة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 طبقاً لـ «ENR» العالمية حيث تعتبر عملاً هندسياً فريداً من نوعه منفذ على مساحة 15 فداناً وتحتوي على 5 وسائل نقل مختلفة وهي المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق ومحطة القطار الكهربائي ومحطة قطار سكك حديد السويس ومحطة أتوبيسات سوبر جيت والأتوبيس الترددي.

ويوجد بمحطة عدلي منصور، مولاً تجارياً مكون من دورين وبدروم كجراج لسيارات مستخدمي المول بمساحة 16 ألف متر مربع، ومن ثم فإن القطار الكهربائي الخفيف يعتبر وسيلة المواصلات الرئيسية للمتجهين إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

أسباب تقليل استخدام السيارات الخاصة

عدد الركاب المستخدمين للقطار الكهربائي الخفيف يزداد يوما بعد يوم وخاصة بعد تشغيل خطوط أتوبيسات من المدن العمرانية الجديدة إلى محطات القطار الكهربائي والعكس وهو ما ظهر يومياً من خلال زيادة الإقبال على ركوب القطار، بالإضافة إلى استخدام أماكن انتظار السيارات المجاورة للمحطات.

الهدف الرئيسي من خطة وزارة النقل لتقليل استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على وسائل النقل الجماعي هو تخفيف الزحام وتحقيق وفر في المحروقات ولتقليل التلوث البيئي، فعلى سبيل المثال يعتبر القطار الكهربائي الخفيف جزءً من منظومة وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة التي يتم تنفيذها حالياً تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في هذه النوعية من وسائل المواصلات لتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين.

منظومة الأتوبيس الكهربائي الترددي

ووفرت وزارة النقل، أيضاً عدد من أتوبيسات العاصمة التي تعمل بالكهرباء من محطة الفنون والثقافة إلى مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وكافة أنحاء العاصمة الإدارية.

كما تستعد وزارة النقل لتشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي الترددي، والذي يعمل لأول مرة في مصر، وهو عبارة عن نظام مرن للنقل العام لتوفير خدمة آمنة وسريعة؛ لا تتخطى الدقائق المعدودة وسيتم تشغيله على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات، ويتم تصنيعه محلياً، ويعمل بالطاقة الكهربائية للحفاظ على البيئة.

القطار الكهربائي السريع

وضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر، القطار الكهربائي السريع، وتصل سرعته التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، ويشتمل على 20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مضيفاً ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة «سريعة وإقليمية» هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

أيضاً يتم تنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل وغرب النيل لأول مرة داخل مصر حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع والغير ملوث للبيئة.