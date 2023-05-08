أوكرانيا تسقط 30 طائرة مُسيرة بسماء العاصمة «كييف»

رصدت الإدارة العسكرية لمدينة كييف ما يزيد عن 30 طائرة دون طيار، من طراز «كاميكازي»، والتي تتبع الجيش الروسي، وتم تدميرها فوق سماء العاصمة الأوكرانية ليلة أمس.

تكثيف الهجمات.. و4 غارات جوية روسية منذ بداية مايو

وأفاد بيان صادر عن الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، أنَّ القوات الروسية تعمل على زيادة كثافة الهجمات الجوية على كييف، منذ بداية شهر مايو الجاري، وعلى مدار الأيام الثماني الماضية قام الروس بتنفيذ 4 غارات جوية، حتى الآن.

محاولات لشن غارات على كييف بطائرات دون طيار

ونقلاً عن وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، فإنَّ رئيس الإدارة العسكرية بالمدينة، سيرهي بوبكو، صرَّح بأنَّ القوات الروسية حاولت شن غارات باستخدام مسيرات، وبحسب المعلومات الأولية لدى الإدارة العسكرية في كييف، تم استخدام ذخائر في هجمات على العاصمة الأوكرانية من اتجاهات مختلفة.

سيرهي بوبكو: دمرنا أكثر من 30 مسيرة روسية

وأضاف سيرهي بوبكو، أنه تم رصد أكثر من 30 طائرة دون طيار تابعة للجيش الروسي وتدميرها في سماء كييف، وتابع موضحاً: «نتج عن تدمير المسيرات إصابة شخص بجروح، فيما وقع دمار في المدينة، وألحق حطام الطائرات المسيرة ضررا بالمنازل وأسطح الطرق والسيارات، ويعمل المسعفون وخدمات الطوارئ الحكومية وخدمات الطوارئ الأخرى في الموقع».