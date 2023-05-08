طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحاني الفلسفة والكيمياء بالقاهرة اليوم

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، اليوم، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بمحافظة القاهرة من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة العاشرة ونصف صباحًا لمدة ساعة ونصف، فيما يؤدي طلاب أولى ثانوي بالجيزة، امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونص وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.. منع الكاميرات

كما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـict اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى إجراءات مشددة ضد الغش، من مع اصطحاب التليفون المحمول والأجهزة الكهربائية.

امتحانات الصف الأول الثانوي

تستعرض «الوطن» تفاصيل وضوابط عقد امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023، وهي كالتالي:

- عقد امتحانات الصف الاول الثانوي الكترونياً بالمدارس المتصلة بالأنترنت ويكون الامتحان الأصلي للطلاب.

-عقد امتحانات الصف الاول الثانوي ورقياً للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا «منازل- الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا)»هو ذات الامتحان الإلكتروني.

- اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى.

- تحرير محضر للطلاب بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت.

- منع اصطحاب التليفون المحمول أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش.

- تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة، أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكترونية/ ورقية في توقيت واحد).