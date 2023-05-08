«القوى العاملة»: جولة بالمنطقة الصناعية بالمنيا لتعزيز علاقات العمل

قالت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم، إن مديريتها بمحافظة المنيا نظمت جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل والإنتاج بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، بينها مصانع «دلتاتكستايل" للملابس، والجيزة للملابس، واسكوم للكربونات»، لتعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والالتزام بها لتوفير مناخ عمل آمن للجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالمتابعة المستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات للمنشآت والمصانع والعمالة الموجودة بها ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

المنشآت كثيفة العمالة بالمنطقة الصناعية

وأشار محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا في تقريره للوزارة إلى تنظيم زيارة ميدانية لـ 3 مصانع رافقه فيها محمد عبد الغنى مدير ادارة الرعاية، ومحمود صفوت مدير مكتب عمل المنيا الجديدة، ومحمود مهدى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري إلى المنشآت كثيفة العمالة بالمنطقة الصناعية، وهنأ الجميع بمناسبة عيد العمال مؤكداً أن للعمال لهم دور كبير في المجتمع فهم مسؤولون عن بنائه وتنميته والسير على طريق التقدم والازدهار ومواكبة الدول المتقدمة بما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده.

أساليب السلامة والصحة المهنية

وأضاف مدير المديرية أن إعلاء قيمة العمل والعمال داخل كل المصانع والشركات وسيلة من وسائل التقدم والنجاح في أداء المهام، وتوفير مناخ وظيفي تستطيع من خلاله العمالة الابداع ويزيد من الانتاجية والمهارات لدى جميع العمال في مناخ يسوده، مراعاة لأساليب السلامة والصحة المهنية ومبادئها المنصوص عليها في قانون العمل لتوفير الحماية والرعاية لكافة العمال.