وزير القوى العاملة: التنظيمات النقابية ساهمت في بناء الجمهورية الجديدة

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أنه امتثالاً لمعايير منظمة العمل الدولية حرصت الوزارة على إجراء الانتخابات التكميلية، في فبراير الماضي، وذلك لممثلي العاملين في بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، لافتا إلى أن الوزارة هي الجهة الإدارية التي من شأنها تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026.

شحاته: دور كبير للتنظيمات النقابية في بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف الوزير، في بيان صحفي اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، والتزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

تطبيق وتفعيل معايير العمل الدولية

وأشار الوزير إلى أنه في إطار حرصها على تطبيق وتفعيل معايير العمل الدولية وخاصة مبادئ العمل الأساسية وفي مقدمتها الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم قامت الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية وبالتنسيق مع الإدارات الموزاية بمختلف المديريات بإصدار محاضر تأسيس للجان النقابية المهنية التالية: اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الطبية بالقاهرة، وللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمساحة بأسيوط، واللجنة النقابية المهنية للخدمات الطبية بالقاهرة، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالتجارة بالفيوم، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالتجارة بالسويس.