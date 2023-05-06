وزير القوى العاملة: «الاستراتيجية» تتوافق مع خطة التنمية المستدامة.. وإطلاقها قريبا

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد اكتشاف مصر بالجمهورية الجديدة ووضعها على خريطة العالمية.

وقال «شحاتة»، فى حوار لـ«الوطن»، إن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تتوافق مع الهدف الثالث لاستراتيجية التنمية المستدامة 2023، لافتاً إلى أن توجيهات الرئيس فى احتفالية عيد العمال كانت واضحة وحاسمة، لتوسيع قاعدة فرص العمل اللائق والكريم وتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية وشباب الخريجين وأسرهم، وإلى نص الحوار:

كيف كان رد فعل الوزارة تجاه توجيهات الرئيس السيسى بإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب؟

- التوجيهات الرئاسية كانت صريحة وواضحة وحاسمة ورد الفعل كان الاستجابة السريعة، لكى تسير الأمور متوازية مع سرعة معدلات النمو الاقتصادى، ومواصفات الجمهورية الجديدة، التى أعاد بها اكتشاف مصر ووضعها على خريطة العالمية، ووضعها فى مكانتها الصحيحة فى مصاف الدول والعالم المتقدّم والمتحضّر.

حسن شحاتة: توجيهات رئاسية بضرورة العمل على توفير حياة كريمة للشباب والخريجين وأسرهم

وما مواصفات وماهية هذه الاستراتيجية؟

- ينبع الاحتياج إلى هذه الاستراتيجية من عدة عوامل، أهمها ضرورة مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافى لمصر بشكل مدروس وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير الثقافات السائدة، والتأكد من تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 فى انخفاض معدل البطالة إلى 5%، والتأكد من توافر المهارات والتخصّصات المطلوبة فى سوق العمل المستقبلى، من أجل حصول مصر على نسبتها من الاستثمار المحلى والأجنبى وتقديم وتصدير الخدمات للأسواق الأخرى.

وماذا عن صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة الذى وجّه به الرئيس؟

- بدأنا فور تعليمات وتوجيهات الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية والأطر القانونية لتنفيذ وإنشاء هذا الصندوق، وبمجرد الانتهاء منه سيتم تفعيل كل ما وجّه به الرئيس السيسى.

بدأنا إنشاء صندوق لرعاية 2.5 مليون عامل غير منتظم.. وصرف منحة الـ1000 جنيه أول القرارات

وما أهم التوجيهات التى وجّه بها الرئيس؟ وهل هناك أولويات؟

- كل ما وجّه به الرئيس أولويات، لأن الأمر يتعلق بفئة يبلغ عددها نحو 2.5 مليون عامل غير منتظم، فى أمس الحاجة إلى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية التى وجّه بها الرئيس، وسيتم على الفور منح منحة الـ1000 جنيه التى وجّه بها الرئيس للمستحقين، الذين لم يثبت استفادتهم من أى برنامج من برامج الحماية الاجتماعية، التى تقدّمها الدولة للمواطنين.

معدل زمني للإطلاق

سيتم إطلاق الاستراتيجية قريباً جداً، وسيكون صداها على أرض الواقع مدوياً فى المجتمع، وبين فئة الشباب وحديثى التخرج بصفة خاصة.