10 مايو.. البابا تواضروس يزور الفاتيكان ويلتقي البابا فرنسيس

يجري البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة الفاتيكان بدءً من يوم 10 وحتى 12 مايو، وذلك بالتزامن مع احتفال الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية بمرور 50 عامًا على يوم الصداقة وعودة العلاقات بين الكنيستين.

برنامج زيارة البابا تواضروس للفاتيكان

وكشف البابا في تصريحات له عن التفاصيل الكاملة للزيارة، موضحًا أنَّ مدة الزيارة 3 أيام ومن بعدها يبدأ في زيارة رعوية لإيبارشية تورينو وروما للاطمئنان على أحوال الأقباط والخدمة هناك.

وأضاف البابا تواضروس أنَّه من المقرر أن يلتقي البابا تواضروس البابا فرنسيس، يوم 10 مايو، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان خلال المقابلة العامة للبابا فرنسيس، كما يلقي البابا كلمة خلال هذا اللقاء كنوع من التقدير والتكريم والمحبة.

وفي اليوم التالي للزيارة، يستقبل البابا فرنسيس البابا تواضروس والوفد المرافق له، وسيتم تبادل الموضوعات الخاصة بالعلاقات بين الكنيستين، لافتًا إلى أن تلك الجلسة تضمن مناقشة دور الكنيسة في معالجة الأزمات والمشكلات العالمية وسلام العالم.

البابا تواضروس ينفي صلاة قداس في الفاتيكان

ولفت البابا تواضروس، إلى إقامة صلاة مسكونية وليست طقسية، موضحًا« سنصلي قداسًا في إيطاليا في نطاق إيبارشية تورينو وروما لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية لتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا الذين سيحضرون القداس».

ونفى البابا وجود قداس ضمن برنامج زيارة الفاتيكان أو موضوعات ستطرح للمناقشة، ولن يتم توقيع أي اتفاقيات أو وثائق.