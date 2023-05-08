البابا تواضروس يُصدر قرارا بتعيين القس «إيرينئوس» نائبًا له في قبرص

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرار بابويا بتعيين الراهب القس «إيرينئوس البراموسي»، نائبا بابویا في دولة قبرص، للإشراف الرعوي والكنسي والإداري والمالي، على أن یقدم تقريرا شھریًا.

وتابع البابا تواضروس في بيان: «له أن یستعین ببعض الآباء للخدمة في كنائس الجزیرة، ویُعمل بھذا القرار من أول مایو 2023»، ويعد هذا القرار البابوي الثالث لعام 2023».

من هو القس إيرينئوس البراموسى النائب البابوي في قبرص؟

يأتي قرار البابا في إطار تنظيم شؤون الكنيسة الداخلية، ومن أجل تعزيز الخدمات الكنسية المقدمة لأقباط المهجر، وحصل القس إيرينئوس البراموسى على الماجستير في مجال القانون الكنسي، ويدور موضوع الرسالة حول القانون الكنسي المبكر، حيث ركزت على القوانين الكنسية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وكان البابا تواضروس الثاني، كلف الأنبا بافلوس، أسقف اليونان الديمقراطية، في وقت سابق بالإشراف الكامل على الكنائس القبطية الأرثوذكسية في جزيرة قبرص رعويًا وإداريًا وماليًا.

توسع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اليونان

كما بدأت إيبارشية اليونان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بناء دير باسم القديس الأنبا أنطونيوس في قرية كسيرونومي بإقليم وسط اليونان، وتبلغ مساحة الأرض التي اشتراها نيافة الأنبا بافلوس أسقف الإيبارشية لبناء الدير 23 ألف متر مربع، وهي السابقة الأولى أن تُبنَى منشأة تابعة للكنيسة القبطية باسم دير في دولة اليونان.

وتسعى الإيبارشية في الوقت الحالي لامتلاك كنيسة على أسم الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بأثينا لتخدم أقباط اليونان جميعا على أرض مساحتها 1429 مترا مربعا مقام عليها مبني مكون من ثلاث طوابق مساحة الطابق الواحد 400 متر مربع وبعض الملحقات الأخرى.

وفي سياق متصل، أصدر البابا تواضروس القرار البابوي الثاني لهذا العام بتعين القس جوشوا تادرس نائبًا بابويًا لغرض صريح ووحيد وهو ممارسة المهام المنوطة التي يتطلبها منصب رئيس مجلس أمناء الإيبارشية، ويقتصر التفويض على الإدارة الحكيمة لمجلس أمناء الإيبارشية ولا يمتد إلى أي وظيفة أو سلطة أخرى.