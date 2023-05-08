مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالشرقية 

لقي أب وطفلته وشقيقه مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل على الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى بلبيس المركزي التابعة لمحافظة الشرقية، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

مصرع أب وابنته وشقيقه في حادث تصادم

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الأوسطي اتجاه الشروق، ما أسفر عن وفاة أب وابنته وشقيقه.

نقل الجثث إلى مستشفى بلبيس المركزي

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز بلبيس لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل الجثث إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

مصرع شخص وإصابة آخر

وفي السياق نفسه، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بطريق ميت جابر - بلبيس، وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم.