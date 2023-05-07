مسجل خطر يتخلص من عامل بالرصاص بسبب خلافات مالية في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

كان قد تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، متوفى إثر إصابته بطلق ناري، وبسؤال والده قرر قيام عاطل، مقيم بذات الناحية، له معلومات جنائية بالتعدي على نجله بسلاح ناري كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمّ استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمكان اختبائه بإحدى المزارع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته السلاح المستخدم طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.