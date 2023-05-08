فتح باب التقديم لطلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة والأهلية

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، بضرورة استعداد الجامعات الخاصة والأهلية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الجامعي 2022/2023 بمختلف الكليات، وفقًا للأجندة الزمنية المُحددة، بالإضافة إلى سرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعد انعقادها بفترة كافية.

موعد فتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

ووفق الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، يجرى فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من غدا الثلاثاء 9 مايو الجاري.

ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

واتخذ المجلس عدد من القرارات المهمة بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية 2023-2024

** توحيد نظام القبول بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

** يجب أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) معيار المُفاضلة بين الطلاب.

** وافق المجلس على تغيير مسمى كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأهرام الكندية، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

** وافق المجلس على إنشاء مركز التعليم المستمر بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.