الانتهاء من حصر مكتبة رجائي عطية تمهيدا للتبرع بها.. تضم 300 ألف كتاب

أعلن ورثة المرحوم رجائي عطية نقيب المحامين السابق، الانتهاء من أعمال حصر وفهرسة وتبويب مكتبة الراحل، تمهيدًا للتبرع بها لمكتبة الإسكندرية ومكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذًا للوصية التي أوصى بها الفقيه الراحل رجائي عطية لإتاحة الفرصة لإفادة دارسي القانون والمشتغلين به وطلاب العلم من الطلاب والأساتذة والباحثين بصفة عامة من خلال تخصيص مكان باسمه لوضع مقتنيات مكتبته.

مؤلفات رجائي عطية

يشار إلى أن المكتبة تحتوي فضلًا عن مؤلفات الراحل البالغ عددها نحو 138 مؤلفا في القانون والدين والتاريخ والأدب والاجتماع وحصاد عمله بالمحاماة، على مجموعة قيمة من أمهات الكتب القانونية والموسوعية والعامة في كافة المجالات والتخصصات باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، بعضها يرجع تاريخه إلى أكثر من 100 عام، ويبلغ مجموع محتويات المكتبة ما يجاوز عدد 300 ألف كتاب.

وكان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لمجلس الوزراء، أعلن عن تصميم لافتة تحمل اسم نقيب المحامين السابق عطية، ضمن مشروع «عاش هنا»، وذلك تخليدا لذكراه وتذكره عبر الأجيال المقبلة، وتم تسليمها لابنته لوضعها على منزله في المهندسين.

السيرة الذاتية للراحل رجائي عطية

وسجل الجهاز في السيرة الذاتية للراحل رجائي عطية: «القاضي والمحامي رجائي عطية واحد من أهم رجال القانون في مصر، شغل منصب نقيب المحامين، وهو مؤلف وكاتب بالعديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حصل على عضوية مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشورى 3 دورات، بالإضافة لعضوية هيئة كبار العلماء ومجلس جامعة الأزهر.