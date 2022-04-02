إهداء الحلقات الأولى من دراما رمضان للراحلين رجائي عطية ودلال وسمير

بدأ اليوم إذاعة الحلقات الأولى من المسلسلات المشاركة في سباق الدراما الرمضانية 2022، وحرص مجموعة من صناع الأعمال الدرامية على إهداء مسلسلاتهم إلى المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا، من بينهم صناع مسلسل سوتس بالعربي للمخرج عصام عبدالحميد، الذين أهدوا العمل إلى روح نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، الذي رحل عن عالمنا في نهاية مارس الماضي.

كما أهدى صناع مسلسل الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت للمخرج هشام جمال، العمل إلى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وجاء في بداية تتر المسلسل «إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة وأول من دعم هذا العمل.. دلال عبدالعزيز»، ولم يغيب الفنان الراحل سمير غانم عن الشاشة، إذ أهدى صناع مسلسل الكبير أوي الجزء السادس للفنان الراحل، على تتر المسلسل، وظهرت عبارة: «إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الأستاذ سمير غانم».

بداية موسم الدراما الرمضانية 2022

وبدأ اليوم إذاعة الحلقات الأولى من المسلسلات المشاركة في سباق الدراما الرمضانية 2022، إذ يشارك في الموسم الحالى 14 مسلسلا ما بين الدراما الوطنية، والاجتماعية بالإضافة إلى الكوميدية، وحققت المسلسلات التى عرضت حتى الآن ردود أفعال إيجابية بعد ساعات من طرحها على القنوات الفضائية ومنصة Watch IT الإلكترونية.

14 عملًا دراميًا في السباق الرمضاني

ومن الأعمال المشاركة في الموسم الحالي مسلسل الاختيار 3 بطولة الثلاثي كريم عبدالعزيز، أحمد عز وأحمد السقا، والعائدون بطولة أمير كرارة، وأحلام سعيدة بطولة الفنانة يسرا، وفاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، والمشوار بطولة محمد رمضان، وسوتس بالعربي بطولة آسر ياسين وأحمد داود، بالإضافة إلى راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، وملف سري بطولة هاني سلامة، بينما يشارك الفنان مصطفى شعبان في دايما عامر.