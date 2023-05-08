ترقيات المعلمين 2023.. رابط التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات مهمة بشأن الحصول على شهادة الصلاحية لـ ترقيات المعلمين 2023 بعد إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية لشاغلي وظائف للمعلمين، والمديرين، والموجهين والذين لم يسبق لهم التسجيل لإجراءات الترشح.

ترقيات المعلمين 2023.. آخر موعد للتسجيل

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن آخر موعد للتسجيل للحصول على شهادة الصلاحية لـ ترقيات المعلمين 2023 يوم 8 يونيو، مشيرة إلى التسجيل على رابط موقع بيانات كادر المعلم علي الموقع الرسمي للأكاديمية، وتقييم أداء المعلم من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي ويشترط حصول المعلم على نسبة 20% على الأقل من مجموع.

ترقيات المعلمين 2023.. لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم

ولفتت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إلى عقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة أو من يحل محلهما من غير المرشحين للترقي وعضو قانوني لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم.

ونوهت، بأنه سيتم إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيا لتقييم المعلمين المرشحين للترقي الكترونيا والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من النجمة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

وفيما يخص ترقيات المعلمين 2023، أشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إلى أن لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم في كل إدارة تعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة المدارس في نطاق الإدارة، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة، وترسل اللجنة تقريرا يقيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في كافة المدارس الواقعة نطاق الإدارة التعليمية إلى مدير المديرية.