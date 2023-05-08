دومينيك حوراني تروج لأغنية «شفقت عليك وحبيتك» بمشاهد رومانسية (فيديو)

أطلقت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، أغنية جديدة على طريقة «ديو»، جمعتها بالفنان السوري خالد حجار، وحملت الأغنية عنوان «شفقت عليك وحبيتك».

الأغنية من كلمات دومينيك حوراني، ألحان حسام فرح، توزيع وميكس وماستر إيلي سابا، وتم تصويرها بطريقة درامية بسيطة ومشاهد أخرى بطريقة طريفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولاقت الأغنية انتشارا كبيرا وأثارت جدلا خاصة بالإحساس العالي في التمثيل، كما وضع المخرج مينا عدلي لمساته على هذه المشاهد إخراجيا.

تصوير سريع وعفوي

وأعربت دومينيك، عن سعادتها بالأغنية، وقالت في بيانٍ صحفي إن فكرة تصوير الأغنية جاءت بشكل عفوي وسريع استغرق ساعة واحدة من الوقت، والأمر كان غير مرتب له ولم يكن المقصد منه فيديو رسمي بل مجرد مشاهد سوشال ميديا سريعة تم تصويرها بالصدفة دون أي تجهيز أو تخطيط، وأنجز بميزانية قليلة جدا.

الأغنية مهداة لكل حبيب خائن

وأشارت دومينيك إلى أن الأغنية مهداة لكل حبيب كاذب وخائن، وقالت عبر حسابها على «إنستجرام»، إنها تراهن على نجاح الأغنية بشكل كبير، خاصة أن من يسمعها لن يتوقف عن إعادة تشغيلها طوال الوقت.

كما أبدت إعجابها الشديد بصوت الفنان خالد حجار والألوان المختلفة التي يغنيها، مؤكدة أن علاقة صداقة تربطها به منذ بدايتهما في الفن.

ونشرت دومينيك عدة فيديوهات للأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على منصات السوشيال ميديا، حيث أصبحت متاحة على جميع المتاجر الرقمية والمنصات، وعلى قناتها على يوتيوب.