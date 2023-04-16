12 خدمة تقدمها الحكومة لكبار السن.. أبرزها الدعم النقدي و«رفيق المسن»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تطوير استراتيجية خاصة بالمسنين، لتوفير الرعاية الاجتماعية للمسنين البالغ عددهم 7 ملايين مواطن، وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتحويلهم إلى طاقة بناءة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون حقوق المسنين، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء عليه.

خدمات وزارة التضامن لكبار السن

وأوضحت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها، أنّ العمل جار على ما يلي:

- إعفاء المسنين فوق سن 70 عاما من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

- إعفاء من بلغوا 65 عاما من مصروفات المواصلات العامة بنسبة 50% وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضا عنهم، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى.

- تقديم الدعم النقدي للمسنين من خلال معاش «كرامة» لـ700 ألف من كبار السن بإجمالي 4 مليارات و700 مليون جنيه.

- توفير بطاقات تموين لهم، وتأمين صحي يخضع لمظلة التأمينات والمعاشات.

- ضمان حقوق المسنين، صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.

- يتم تقديم الخدمات والأنشطة المختلفة للمسنين من خلال 191 نادٍ للمسنين على مستوى الجمهورية و52 وحدة علاج طبيعي و26 مركز تأهيل.

- تخصيص 166 دور للمسنين، معدة ومجهزة لإقامة المسنين، وتقدم العديد من البرامج «الاجتماعية، والنفسية، والصحية، والثقافية الترويجية» على مستوى 22 محافظة.

- تقديم برامج الرعاية المختلفة وتوفير الرفيق للمسن، لتوفير الإقامة الآمنة والمستقرة للمسن بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والنفسي.

- إعداد وإطلاق استراتيجية وطنية لكبار السن.

- توفير خدمات رفيق المسن التي تقدمها الوزارة للمسنين في المنازل، حيث تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.

- يقدّم بنك ناصر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لكبار السن، ومنها شهادة رد الجميل التي تمنح عائدا متميزا تقديرا لمساهماتهم بشكل أساسي في بناء وتنمية المجتمعات ولضمان توافر حياه كريمة لهم وتحسين جودة الحياة.

- الدولة المصرية تعطي أولوية لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام كريمي أو معلومي النسب، ويقدر عددهم بمليون و400 ألف طفل يتيم وذوي الإعاقة وكبار السن.