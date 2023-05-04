كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر مايو 2023.. «التضامن» توضح

ينتظر المواطنون المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، والتي يطبق عليها الزيادة الجديدة بنسبة 25%، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وعددهم 5.2 مليون أسرة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الموعد المحدد لصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي يكون منتصف كل شهر، أي أنّ موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، سيكون الاثنين 15 مايو 2023.

وتتيح وزارة التضامن، بين الخدمات التي توفرها للمواطنين عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، إمكانية الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، باستخدام الرقم القومي الخاص بالمستفيد، وزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي، ومن ثم اختيار «بوابة الاستعلام والشكاوى» لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وبعدها يتم تسجيل الرقم القومي للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة، والضغط على كلمة «استعلام»، وفي النهاية تظهر لك مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل أو كرامة الراغب الاستعلام عنها.